В отличие от официальной риторики Кремля, российские экспертные круги не считают полную победу РФ или военное поражение Украины базовыми сценариями для 2025 года. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе Российской академии наук "Россия и мир: 2025", на который ссылается Служба внешней разведки Украины.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В докладе отмечается, что для достижения победного сценария Москве в 2025 году понадобятся значительные дополнительные ресурсы, масштабные организационные усилия и благоприятные внешние условия.

Российские аналитики очерчивают два вероятных сценария развития событий в 2025 году.

"Первый сценарий предполагает, что во второй половине 2025 года администрация президента Дональда Трампа инициирует переговорный процесс "с позиции силы". Это будет включать в себя усиление санкций против России и увеличение военной помощи Украине", – говорится в докладе.

Второй сценарий подразумевает продолжение боевых действий с постепенным усилением атак по территории России. Запад, по мнению аналитиков, не заинтересован в поражении Украины, учитывая значительные инвестиции в ее поддержку.

Украинская разведка подчеркивает, что разногласия между официальной позицией Кремля и взглядами экспертов не изменяют главную цель России – уничтожение Украины как суверенного государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мирный план Трампа по окончании войны в Украине . Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен быстро закончить войну в Украине. За две недели до инаугурации он подтвердил, что прекращение войны остается одним из международных приоритетов. Бывший ветеран британской армии Роберт Кларк, который сейчас является экспертом по вопросам оборонной политики, прогнозирует мирное соглашение Трампа об окончании войны в Украине до Пасхи.