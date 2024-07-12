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Ткачик Олеся
Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова, фактически, анонсировала проведения масштабного теракта в Украине.
Мария Захарова
Так, она заявила, что якобы украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, таким образом, украинские власти хотят устроить провокацию против РФ.
При этом она подчеркнула, что у РФ нет сомнений по поводу того, что Киев задумал очередную "провокацию".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия подорвала Каховскую ГЭС. Как заявлял глава ГУР Кирилл Буданов, подрыв дамбы на Каховской ГЭС – это искусственный, спланированный теракт и экоцид со стороны России. По его словам, за полчаса через радиосеть вышли на подразделение, которое было на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназначения и произошло то, что произошло. Руководитель ГУР отметил, что находившиеся вблизи гидроэлектростанции оккупационные войска не знали о подрыве ГЭС.
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Ігор
сегодня, 15:44
Нічого дивного, звичайний юдейський бізнес на негараздах.