Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова, фактически, анонсировала проведения масштабного теракта в Украине.

Мария Захарова

Так, она заявила, что якобы украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. По ее словам, таким образом, украинские власти хотят устроить провокацию против РФ.

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ", — заявила Захарова.

При этом она подчеркнула, что у РФ нет сомнений по поводу того, что Киев задумал очередную "провокацию".

"Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия подорвала Каховскую ГЭС. Как заявлял глава ГУР Кирилл Буданов, подрыв дамбы на Каховской ГЭС – это искусственный, спланированный теракт и экоцид со стороны России. По его словам, за полчаса через радиосеть вышли на подразделение, которое было на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназначения и произошло то, что произошло. Руководитель ГУР отметил, что находившиеся вблизи гидроэлектростанции оккупационные войска не знали о подрыве ГЭС.



