В РФ активизировали подготовку к массированному обстрелу: что на это указывает

Вражеские войска, вероятно, начали активно снаряжать самолеты стратегической авиации ракетами. Об этом свидетельствует возобновление рейсов самолетов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2№, где базируются самолеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.

Ту-95. Фото из открытых источников

С момента последней массированной атаки 28 ноября на "Энгельс-2" зафиксировано уже 4 рейса транспортных самолетов Ил-76. Борта прибывали 28 ноября, два – 6 декабря и один 7 декабря.

"Вероятно, началось накопление крылатых ракет для дальнейшего применения", — говорится в сообщении платформы.

Также сообщается об активности, зафиксированной на авиабазе с сентября.

С 4 сентября по 26 октября на Энгельс-2 враг совершил как минимум 18 рейсов транспортных самолетов Ил-76.

С 13 по 28 ноября РФ применила 144 крылатых ракеты Х-101 во время массированной воздушной атаки на территорию Украины.

"Как показывает практика, количество применяемых крылатых ракет Х-101 зависит от количества рейсов Ил-76. Предыдущий запас крылатых ракет закончился, вот теперь доставляют новый”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ не отказываются от цели уничтожить энергосистему Украины. Об этом в Брюсселе заявил Министр иностранных дел Андрей Сибига. Российские войска, вероятно, проводят подготовку к очередному обстрелу Украины. Сколько самолетов находилось на авиабазах стратегической авиации в начале декабря, читайте по ссылке.

Напомним, что оккупационные войска, по всей вероятности, не успевают проверять изготовленные ракеты перед применением. К чему это приводит можно узнать здесь.