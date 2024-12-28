В результате войны 3,5 миллиона украинцев остались без жилья, — Офис омбудсмена

С начала полномасштабной войны России против Украины, по меньшей мере, 3,5 миллиона украинцев остались без домов.

Разрушение жилья. Фото: 24 Канал

В ходе рабочей встречи представительниц Офиса омбудсмена — Елены Колобродовой, занимающейся вопросами социальных и экономических прав, и Ольги Алтуниной, ответственной за права граждан, пострадавших от вооруженной агрессии России, обсуждались важные аспекты поддержки внутренне перемещенных лиц и людей, находивших убежище в других странах. Встреча проходила с участием представителей посольства США в Украине.

Офис омбудсмена поблагодарил США за активную поддержку и весомый вклад в международную помощь Украине для защиты детей, ставших жертвами войны.

Ольга Алтунина, заместитель омбудсмена, обратила внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в результате которой с начала вторжения России более 3,5 миллионов украинцев стали бездомными. Она подчеркнула, что это число продолжает расти, поскольку война не прекращается, а разрушение инфраструктуры и гражданских объектов продолжаются. Больше всего пострадали районы, непосредственно попавшие под обстрелы или оккупацию российскими войсками, где люди вынуждены покидать свои дома и искать временное жилье в других регионах Украины или за границей.

Офис омбудсмена также активно работает над инициативой исключения России из международных организаций, занимающихся защитой прав человека как один из важных шагов в борьбе с нарушениями, совершенными во время войны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на оккупированных территориях "отжатое" жилье раздают в ипотеку россиянам и силовикам.