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В результате российского удара погибли полсотни человек

Россия нанесла удар по магазину в селе Гроза Купянского района на Харьковщине, когда в нем были люди

сегодня, 16:40
Автор:
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Константин Куликов
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49 человек погибли в результате удара российской армии по продуктовому магазину и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Об этом очередном преступлении российских оккупантов рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Комментарии".

В результате российского удара погибли полсотни человек

Очередное военное преступление РФ

Зеленский назвал удар ракеты "по обычному продуктовому магазину" абсолютно "сознательным терактом".


"Российский террор нужно остановить, — заявил Зеленский. — Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!"

Зеленский пообещал "справедливый" и "мощный" ответ террористам.

По данным главы правительства Дениса Шмыгаля, среди погибших один ребенок.

Как написал украинский журналист Юрий Бутусов, погибший ребенок – 6-летний мальчик.

"Вскоре российский генерал Конашенков отрапортует, что российская авиация убила 200 националистов под Купянском. Вот так на самом деле выглядят жертвы российских военных. Российские изверги обстреляли продуктовый магазин и кафе в селе Гроза, Купянского района на Харьковщине. Предварительно известно о 6 раненных и 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Спасатели продолжают работать", — отмечает журналист.

Между тем, Словакия больше не союзник: какое решение она приняла относительно военной помощи для Украины.

Данилов рассказал, что ждет украинцев, проживающих в оккупации. Секретарь СНБО заверил, что радикализма в отношении граждан, проживавших на оккупированных территориях, не будет.

А южнокорейская разведка раскрыла планы Ким Чен Ына. Разведка Южной Кореи узнала о планах КНДР похитить секретные данные о военной технике.




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