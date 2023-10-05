В результате российского удара погибли полсотни человек

49 человек погибли в результате удара российской армии по продуктовому магазину и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Об этом очередном преступлении российских оккупантов рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Комментарии".

Очередное военное преступление РФ

Зеленский назвал удар ракеты "по обычному продуктовому магазину" абсолютно "сознательным терактом".

"Российский террор нужно остановить, — заявил Зеленский. — Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!"

Зеленский пообещал "справедливый" и "мощный" ответ террористам.

По данным главы правительства Дениса Шмыгаля, среди погибших один ребенок.

Как написал украинский журналист Юрий Бутусов, погибший ребенок – 6-летний мальчик.

"Вскоре российский генерал Конашенков отрапортует, что российская авиация убила 200 националистов под Купянском. Вот так на самом деле выглядят жертвы российских военных. Российские изверги обстреляли продуктовый магазин и кафе в селе Гроза, Купянского района на Харьковщине. Предварительно известно о 6 раненных и 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Спасатели продолжают работать", — отмечает журналист.



Между тем, Словакия больше не союзник: какое решение она приняла относительно военной помощи для Украины.

Данилов рассказал, что ждет украинцев, проживающих в оккупации. Секретарь СНБО заверил, что радикализма в отношении граждан, проживавших на оккупированных территориях, не будет.

А южнокорейская разведка раскрыла планы Ким Чен Ына. Разведка Южной Кореи узнала о планах КНДР похитить секретные данные о военной технике.





