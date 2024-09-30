В Республиканской партии намекнули, что Украине придется согласиться на переговоры с РФ

Американцы полностью на стороне Украины, как на стороне Украины и Республиканская партия, но реальность такова, то Киеву придется соглашаться на переговоры, чтобы положить конец этой войне. И кандидат в президенты США Дональд Трамп стремится укрепить позиции Украины в возможных мирных переговорах с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, сообщает "NBC News".

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого (войны — ред.) — это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим, и я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах", — сказал Рубио.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена также считает, что российско-украинская война, в конце концов, должна закончиться переговорами.

"Мы надеемся, что, когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", — добавил американский сенатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — как подчеркивает Politico, Трамп неоднократно утверждал, что Россия не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину, если бы он занимал пост президента США. Он также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры по прекращению боевых действий, если снова станет хозяином Белого дома.

Теперь Трамп угрожает тем, что в случае своей победы на выборах, он сократит или полностью прекратит помощь Киеву. Он также заявил, что не планирует направлять американские войска "умирать" на территорию Украины, тем самым еще раз подчеркнув свое критическое отношение к текущим решениям по поддержке Украины со стороны администрации президента Джо Байдена.



