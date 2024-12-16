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В разведке сообщили, куда отступают россияне

Отступление России из Сирии продолжается, разведчики сообщили, куда именно

сегодня, 11:35
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Недилько Ксения

15 декабря 2024 года колонны войск государства-агрессора продолжили стягиваться с глубины Сирии в базы в Хмеймиме и Тартусе, контроль над которыми кремль стремится и надеется сохранить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В разведке сообщили, куда отступают россияне

Иллюстративное фото

Военно-транспортные самолеты России продолжили челночное движение из Сирии в аэродромы на территории России, в частности в Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу.

Отмечается, что к вывозу вооружения, военной техники и личного состава россия задействовала Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, принадлежащего к структуре минобороны государства-агрессора

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ предложили переселить семью Асада в Украину. Российские депутаты Государственной думы выступили с предложением переселить семью свергнутого президента Сирии Башара Асада в Мариуполь, на оккупированную территорию Украины. Об этом пишут российские СМИ.

Эта инициатива вызвала широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. По словам одного из инициаторов, переезд Асада и его семьи в восстановленный Мариуполь станет символом укрепления отношений между Россией и ее союзниками, а также демонстрацией успехов российской программы восстановления "освобожденных" территорий.

"Думаю, что Башар Асад, точнее его семья, могли бы взять под опеку один из пострадавших от военных действий районов Донбасса и поселиться в одной из новостроек Мариуполя. Также он сможет поддержать Эмира Кустурицу для съемок фильма на Донбассе по Достоевскому. Я за то, чтобы он проявил себя на служении русскому народу, а дальше за вклад в возобновление Донбасса можно рассматривать вопрос о гражданстве", — сказал Кузнецов.



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