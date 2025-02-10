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В разных городах Украины огромные очереди под ТЦК: что происходит

В Хмельницком и ряде других городов сообщают об огромных очередях к ТЦК

сегодня, 14:47
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают срок военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года. Это привело к большому количеству очередей в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В разных городах Украины огромные очереди под ТЦК: что происходит

ТЦК. Фото: из открытых источников

К примеру, сутра ряд телеграмм-каналов опубликовал сообщения и фото, как возле Хмельницкого территориального центра комплектования образовались очереди мужчин. Закон о мобилизации предусматривает, что некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва. Однако, эта отсрочка не будет постоянной, даже, если останутся основания.

Отсрочка продолжается в течение мобилизации, которая устанавливается на 90 дней (три месяца) и продлевается указом президента. Отсрочка действует до окончания мобилизации, после чего основания проверяются снова.

Для проверки наличия отсрочки можно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+". Это приложение доступно для всех категорий военнообязанных.

Читайте также на портале "Комментарии" — для территориальных центров комплектования и социальной поддержки Минобороны готовит реформу, которая будет сосредоточена на социальных вопросах, учете военнообязанных и подготовке населения к службе. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. 

"Что касается реформирования, то мы планируем разделить функции и задачи, которые возлагаются на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие", – отметил замминистра.

Также издание "Комментарии" сообщало – очередная трагедия в ТЦК: молодой мужчина умер "естественной смертью".




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