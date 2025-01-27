Российские захватчики пытаются захватить Андреевку на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает в Донецкой области. Фото из открытых источников

"Россияне пытаются закрепиться в крайних домах в населенном пункте Андреевка на Кураховском направлении", – рассказал военный "Алекс".

По его словам, враг применяет следующую тактику – оккупанты просачиваются в населенный пункт мелкими группами в туман в межпозиционном пространстве.

Офицер ВСУ отметил, что вопрос времени, когда линия боевого столкновения будет под самой Андреевской, что сильно обострит обстановку в Дачном.

"Враг на данный момент уничтожается. Возможно, есть недобиткы в подвалах, но в Андреевке они не закрепились. В Дачном сейчас россияне штурмуют населенный пункт с севера и юга, частично имели успехи и закрепились на окраинах", — рассказал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее. По его словам, обе стороны понесли потери в "сотне тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город был полностью разрушен войсками РФ.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алексом". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский лагерь" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.