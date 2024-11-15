В Раде заявили о подготовке масштабной реформы ТЦК и СП: что еще хотят изменить

12 ноября Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины предложила расформировать территориальные центры комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП), заменив их новыми структурами. Инициатива уже вызвала обсуждение будущего формирования личного состава армии и эффективности нововведений.

Реформа ТЦК (фото из открытых источников)

Народная депутат Юлия Яцик в эфире "Новости.Live" сообщила, что Министерство обороны работает над созданием рекрутинговых центров, которые заменят ТЦК. Новые структуры предполагают привлечение не только военных, но и гражданских лиц.

"Что касается работы ТЦК, то мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры, в том числе гражданских лиц", — заявила депутат.

По словам Яцика, военнослужащие, которые сейчас работают в центрах комплектования, могут быть переброшены в боевые подразделения. Это позволит усилить фронт и увеличить количество бригад.

"Из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", — отметила она.

Точные цифры о количестве военнослужащих в ТЦК являются служебной информацией, но депутат уточнила, что их гораздо меньше 100 тысяч.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как нужно расформовывать ТЦК, чтобы не причинить вреда. В Украине существуют два противоположных мнения о возможном расформировании территориальных центров комплектования (ТЦК), об этом сообщил в комментарии Радио Свобода военный эксперт Иван Ступак. По его словам, многие украинцы устали от скандалов, связанных с деятельностью ТЦК.

Эксперт подчеркнул, что первая позиция состоит в том, что общество устало от ТЦК. Некоторые его работники ведут себя нагло и есть случаи, когда они находятся в балаклавах, задерживают людей. И эти видео активно распространяются по российской пропаганде. Вторая позиция заключается в том, что нельзя сразу принимать радикальные решения.

