В Раде заявили, что проблему бракованных мин в армии "политизировали"

Количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский.

В ВСУ попадают неисправные мины. Фото из открытых источников

"Проблемы для обороноспособности Украины создала не столько ситуация с нештатным износом мин, сколько политизация этого вопроса со стороны политиков и экспертов, которая привела к более негативным последствиям, чем сам факт нештатного износа небольшого количества мин", — сказал Федор Вениславский.

По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

"Виновных должна найти Служба безопасности и Государственное бюро расследований, которые зарегистрировали соответствующие уголовные производства", — добавил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.