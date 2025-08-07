В Раде заговорили о завершении войны: как это будет

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора завершать войну.
Военные. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал, как закончится война. По его словам, она закончится обыденно.
Потом, по его словам, будет второй, третий день, а на пятый поверят. И ожидание боевого распоряжения сменится ожиданием приказа о демобилизации.
Потом, как предполагает политик, куда-нибудь исчезнет оружие. По его словам, вся техника будет на месте и в порядке. Просто как старый приятель, с которым перестал общаться, будто и рад видеть, но какое-то неудобство, говорить не о чем, объяснил Бужанский.
По его словам, военные поедут домой, впервые не спеша, не считая драгоценных минут, "жалко тратить столько на дорогу, едь, сколько хочешь, ты сам себе хозяин".
Гражданская жизнь, как отмечает нардеп, "резанет" по глазам, будто не было ничего, а знакомый при встрече на улице, пороется в памяти и скажет — а, ты оттуда? Только сейчас?
На следующий день, по его словам, все будет бесить, волонтеры, с кучами медалей, ад эфиров из телевизора, грохот кастрюль за стеной у соседей. На третий день дочь разбудит утром, обнимет, уткнется щекой в щетину, скажет – Папа, как хорошо, что ты дома.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько, по прогнозу Арестовича, будет продолжаться война.