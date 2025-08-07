В Раде заговорили о завершении войны: как это будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора завершать войну.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал, как закончится война. По его словам, она закончится обыденно.

"Нет, не в тот день, когда что-то объявят, подпишут, даже не в тот, когда умолкнет последний выстрел. Просто в какое-то утро командир скажет — на сегодня задач нет. Фраза покажется странной, день пройдет необычно, пустой, никуда спешить, а поверить в это сложно, каждый писк телефона заставит дернуться”, — отметил нардеп.

Потом, по его словам, будет второй, третий день, а на пятый поверят. И ожидание боевого распоряжения сменится ожиданием приказа о демобилизации.

Потом, как предполагает политик, куда-нибудь исчезнет оружие. По его словам, вся техника будет на месте и в порядке. Просто как старый приятель, с которым перестал общаться, будто и рад видеть, но какое-то неудобство, говорить не о чем, объяснил Бужанский.

"Накрывать чувство беззащитности, потом все реже и реже, пока не начнут проходить мимо безразлично, словно просто кусок металла. Потом придет приказ", — делится мыслями нардеп.

По его словам, военные поедут домой, впервые не спеша, не считая драгоценных минут, "жалко тратить столько на дорогу, едь, сколько хочешь, ты сам себе хозяин".

Гражданская жизнь, как отмечает нардеп, "резанет" по глазам, будто не было ничего, а знакомый при встрече на улице, пороется в памяти и скажет — а, ты оттуда? Только сейчас?

"Словно можно было раньше, потом расскажет о каких-то новых проектах, пожалуется, что в Турции дорого. — Проекты, дорого? — Старик, ты столько пропустил здесь, тебе отдохнуть надо, хлопнет по плечу и исчезнет, украв пять минут до дома", — поделился мыслями Бужанский.

На следующий день, по его словам, все будет бесить, волонтеры, с кучами медалей, ад эфиров из телевизора, грохот кастрюль за стеной у соседей. На третий день дочь разбудит утром, обнимет, уткнется щекой в щетину, скажет – Папа, как хорошо, что ты дома.

"Так и закончится война", — отметил нардеп.

