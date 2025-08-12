В Раде заговорили о новой "формуле мира", которую примут украинцы: нужно готовиться к трудным решениям

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украина до встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина должна провести работу – донести украинскую позицию и подходы до администрации США. Также крайне важно сформировать общую с союзниками переговорную платформу, которая максимально учитывала бы интересы Украины, и при наиболее позитивном развитии событий, стала основой для долгожданного мира.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев. По его словам, в этом смысле очень важно выглядит сегодняшний день и запланированы переговоры Президента США, Президента Украины и лидеров ЕС и ведущих стран-членов Союза. По его убеждению эти переговоры действительно могут стать эффективным подготовительным этапом к встрече на Аляске.
Однако есть немало и внутриполитических задач.
По его словам, народным депутатам, политикам и общественным деятелям нужно ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность. При этом важно сохранить единство и гражданский мир, что является ключевым условием быстрого послевоенного восстановления Украины.
Политик отметил, что работа должна быть направлена на:
постоянный мир;
евроинтеграцию и верховенство права;
экономическое обновление.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с рейтингом Зеленского.