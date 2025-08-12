logo

Война с Россией В Раде заговорили о новой "формуле мира", которую примут украинцы: нужно готовиться к трудным решениям
НОВОСТИ

В Раде заговорили о новой "формуле мира", которую примут украинцы: нужно готовиться к трудным решениям

Гетманцев рассказал, от чего будет зависеть успех дальнейших переговоров, процесс возвращения страны в мир и дальнейшее будущее страны

12 августа 2025, 12:44
Автор:
Кречмаровская Наталия

Украина до встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина должна провести работу – донести украинскую позицию и подходы до администрации США. Также крайне важно сформировать общую с союзниками переговорную платформу, которая максимально учитывала бы интересы Украины, и при наиболее позитивном развитии событий, стала основой для долгожданного мира.

В Раде заговорили о новой "формуле мира", которую примут украинцы: нужно готовиться к трудным решениям

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев. По его словам, в этом смысле очень важно выглядит сегодняшний день и запланированы переговоры Президента США, Президента Украины и лидеров ЕС и ведущих стран-членов Союза. По его убеждению эти переговоры действительно могут стать эффективным подготовительным этапом к встрече на Аляске.

Однако есть немало и внутриполитических задач.

"Уже сейчас нужно начинать диалог с обществом, вести предметный разговор с лидерами общественного мнения о том, каким может быть наша "формула мира", приемлемая и принятая украинским обществом. Это очень важно для будущих переговоров о параметрах мирного соглашения", — убежден политик.

По его словам, народным депутатам, политикам и общественным деятелям нужно ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность. При этом важно сохранить единство и гражданский мир, что является ключевым условием быстрого послевоенного восстановления Украины.

"Мы должны быть готовы к трудным, но крайне нужным решениям. Только от нас самих и от нашей тяжелой совместной работы будет зависеть то, насколько успешными для нас станут дальнейшие переговоры, процесс возвращения страны в мир и дальнейшее будущее страны", — отметил нардеп.

Политик отметил, что работа должна быть направлена на:

  • постоянный мир;

  • евроинтеграцию и верховенство права;

  • экономическое обновление.

Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9873
