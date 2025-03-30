В Раде уже настаивают на завершении войны: причина в риторике Европы

Вопрос о прекращении огня в Украине обсуждают западные партнеры. Однако, если президент США Дональд Трамп настаивает на быстром завершении боевых действий и завершении войны в целом, то в западных странах не разделяют такого стремления. И, вероятно, пытаются украинцев силами защититься от России. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Фото портал "Комментарии"

"Прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии — об этом предупреждают министры обороны Эстонии и Литвы, пишет Financial Times", — сказал народный депутат.

Однако он не разделяет пути защиты европейских стран от России.

"Еще раз: достаточно играть роль спасателей Европы. У вас есть НАТО, армии, ресурсы – так что вперед, защищайте себя. Нам нужно спасать себя. Заканчивать это. Чтобы восстановить экономику, усилить армию и сделать Украину настолько сильной, чтобы никто больше не смел даже подумать о новом нападении. Мы уже заплатили свою цену. Хватит", — убежден.

По словам Гончаренко, Украина должна поменять тактику в войне. Нардеп уверен, что страна должна занять стратегическую оборону, укрепить экономику и построить мощный ВПК.

А Европе народный депутат дал совет – если боится российской агрессии, то пусть воюет.

Также он объяснил, что думают некоторые европейские лидеры:

"У некоторых в Европе есть такое мнение. Трамп — не навсегда. Через 3,5 года изберут нового президента США. А пока — пусть украинцы сдерживают эту орду. Все класс. Только что от нас останется через 3,5 года?", — отметил Гончаренко.

Напомним, что вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. За сутки, как писал портал "Комментарии", там отбили 31 атаку российской армии.



