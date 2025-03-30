В Раде уже настаивают на завершении войны: причина в риторике Европы

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вопрос о прекращении огня в Украине обсуждают западные партнеры. Однако, если президент США Дональд Трамп настаивает на быстром завершении боевых действий и завершении войны в целом, то в западных странах не разделяют такого стремления. И, вероятно, пытаются украинцев силами защититься от России. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Фото портал "Комментарии"
Однако он не разделяет пути защиты европейских стран от России.
По словам Гончаренко, Украина должна поменять тактику в войне. Нардеп уверен, что страна должна занять стратегическую оборону, укрепить экономику и построить мощный ВПК.
А Европе народный депутат дал совет – если боится российской агрессии, то пусть воюет.
Также он объяснил, что думают некоторые европейские лидеры:
Напомним, что вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. За сутки, как писал портал "Комментарии", там отбили 31 атаку российской армии.
Новости