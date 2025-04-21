В Раде сообщили, какая должна быть позиция Украины в переговорах

США не ставит перед Украиной условием о признании Крыма – российским или какой-либо украинской территории – на российском. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники администрации Трампа, которые говорят, что это никогда даже не обсуждалось.

Алексей Гончаренко

"Что касается отказа от НАТО – США, скорее всего публично сделают заявление или примут какой-то документ, что Украина не вступит в НАТО. Что же нам делать? Наша задача не допустить ограничения суверенитета. То есть, кто угодно может говорить все, что угодно, но мы, как страна, должны сохранить за собой право на вступление в любые военные альянсы. Это очень важно", – отмечает нардеп.

Он заявил, какой должна быть общая "рамка" украинских условий в переговорах о прекращении войны:

"1. Юридическое непризнание оккупированных территорий. 2. Отсутствие ограничений численности армии. 3. Отсутствие ограничений на ВПК: мы имеем право производить любое оружие в любом количестве. 4. Отсутствие ограничения на вступление в военные союзы. Мы вправе вступать и создавать любые военные союзы. Вот это база и почва, на чем должна строиться украинская переговорная позиция", – заявляет Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что якобы президент США Дональд Трамп ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО. На сегодняшний день курс НАТО закреплен в Конституции Украины. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы публикации со ссылкой на информированные источники пишут, что эти идеи были изложены в тайном документе, который в Париже передали украинским властям и европейским союзникам. "На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией и отказа Киева от вступления в НАТО", — говорится в публикации.

WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими тоже поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками.