В Раде снова заговорили о необходимости увеличить количество мобилизованных: в чем причина

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Кравцев Сергей
Сегодня от качества подготовки мобилизованных напрямую зависит сохранение жизни и здоровья людей, отправляющихся на фронт. Улучшить такую подготовку можно, если увеличить время на нее. А это возможно только после того, как будет в разы увеличено количество мобилизованных. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью УНИАН высказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп объяснил, что если мы сейчас введем циклы и люди будут больше находиться в учебных центрах, больше времени ВСУ будут без пополнения.
Парламентарий не совсем разделяет мнение, что тем, кому за 50 нечего делать на войне. Ведь бывают случаи, когда мужчины, которым за 50 лет, лучше учатся и физически более развиты, чем те, кому до 30-ти.
При этом Костенко согласен с тем, что для боевых подразделений младшие бойцы больше подходят и лучше учатся. Они более современны, потому что современное поле боя нуждается в современном мышлении. И современные средства поражения, современное оружие также нуждается в тех, кто больше разбирается в современных технологиях.
Кроме того, нардеп рассказал, что в настоящее время новобранцев во время подготовки учат "минималке".
Читайте на портале "Комментарии" — профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект 11379-д, который останавливает мобилизацию юношей в возрасте 18-25 лет.
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