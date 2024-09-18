В Раде снова заговорили о необходимости увеличить количество мобилизованных: в чем причина

Сегодня от качества подготовки мобилизованных напрямую зависит сохранение жизни и здоровья людей, отправляющихся на фронт. Улучшить такую подготовку можно, если увеличить время на нее. А это возможно только после того, как будет в разы увеличено количество мобилизованных. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью УНИАН высказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп объяснил, что если мы сейчас введем циклы и люди будут больше находиться в учебных центрах, больше времени ВСУ будут без пополнения.

"Части будут без пополнения. Поэтому нужно будет больше людей для того, чтобы их пополнять", — подчеркнул военный.

Парламентарий не совсем разделяет мнение, что тем, кому за 50 нечего делать на войне. Ведь бывают случаи, когда мужчины, которым за 50 лет, лучше учатся и физически более развиты, чем те, кому до 30-ти.

При этом Костенко согласен с тем, что для боевых подразделений младшие бойцы больше подходят и лучше учатся. Они более современны, потому что современное поле боя нуждается в современном мышлении. И современные средства поражения, современное оружие также нуждается в тех, кто больше разбирается в современных технологиях.

Кроме того, нардеп рассказал, что в настоящее время новобранцев во время подготовки учат "минималке".

"Ты берешь автомат, роешь окоп и отстреливаешься по противнику. Это азы. Поэтому здесь надо посмотреть, какая программа боевой подготовки, и для чего этот боец учится. Пилот, инженер, пехотинец, десантник, морпех — это все разные профессии, о которых нужно говорить, смотря какие задачи он будет выполнять. Например, пилота ты даже за полгода не научишь. Пехотинца можно за несколько месяцев научить. Потом будет у него боевой опыт и он уже будет лучше", — говорит Костенко.

Читайте на портале "Комментарии" — профильный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект 11379-д, который останавливает мобилизацию юношей в возрасте 18-25 лет.



