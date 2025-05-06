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В Раде сделали первый шаг к ратификации соглашения Украины и США о полезных ископаемых

В Раде поддержали ратификацию соглашения Украины и США о полезных ископаемых, написал Железняк

сегодня, 17:54
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Лиля Воробьева

Комитет Верховной Рады Украины по внешней политике, который является профильным в вопросе ратификации соглашения между Украиной и США по ископаемым, поддержал необходимость голосования за это соглашение в целом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В Раде сделали первый шаг к ратификации соглашения Украины и США о полезных ископаемых

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

"Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым", – написал он.

В то же время депутат уточнил, что в решении комитета говорится, что никакие дополнительные договоренности, в частности, о создании Фонда восстановления, не должны противоречить положениям настоящего Соглашения. Также подчеркивается, что действие соглашения распространяется на всю территорию Украины в пределах международно-признанных границ.

По словам Железняка, решение поддержали 11 членов комитета, один воздержался, а еще двое не приняли участия в голосовании.

Депутат добавил, что голосование по ратификации соглашения запланировано в сессионном зале Верховной Рады Украины на 8 мая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил, когда соглашение о ископаемых передадут на ратификацию в Раду . Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и сообщил, что документ в ближайшее время будет направлен на ратификацию в Верховную Раду.

По словам главы государства, соглашение стало результатом значительной работы украинской правительственной команды и изменилось в процессе переговоров, став действительно равноправным. Она предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, который будет работать исключительно на новых лицензионных проектах в области недропользования. Президент подчеркнул, что в соглашении отсутствуют какие-либо долговые обязательства Украины, а все ресурсы остаются в собственности украинского народа. Он также обратил внимание на то, что подписание соглашения стало первым практическим результатом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, назвав его историческим.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/12469
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