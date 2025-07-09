В Раде разводят руками: сможет ли Украина бороться с усилением вражеских атак

Российские войска наращивают количество дронов, запускаемых по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на 9 июля было зафиксировано больше всего воздушных целей в сутки — 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 — это "Шахеды", и 13 ракет — "Кинжалы" и "Искандеры". В Верховной Раде рассказали, что делается для того, чтобы сбивать враждебные цели.

Дрон. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал увеличение количества вражеских дронов, которые атакуют не прифронтовые города Украины. По его словам, в комбинированных атаках есть и дроны разведчики, есть и дроны ложная цель — для истощения ПВО Украины, и, конечно, непосредственно дроны поражения.

Политик отметил, что каждый раз на комитете национальной безопасности обороны и разведки собирает в рамках работы подкомитет представителей военных, контрразведывательной службы, мобильных операторов.

"Спрашиваю, что они сделали, что сделают, чтобы уменьшить, парализовать работу этих дронов? И каждый раз слышу обнадеживающие ответы, но что-то мне кажется или меня обманывают, или они не знают, что делать", — отметил народный депутат.

Федиенко также отметил, что слышит и читает от граждан, которые ему пишут, вопрос — "если мы так четко видим их трассы (вражеских целей — ред.), то почему они могут лететь так далеко".

"Но ответа у меня на эти вопросы нет. Ну и я так понимаю у нас снова антирекорд", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 8 июля было известно о базировании 8 самолетов стратегической авиации вблизи Украины. Речь шла об общем количестве, некоторые из них уже были снаряжены ракетами.