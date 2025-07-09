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В Раде разводят руками: сможет ли Украина бороться с усилением вражеских атак

Федиенко: нет ответа на вопрос, почему вражеские дроны могут лететь далеко в тыл

9 июля 2025, 12:54
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Кречмаровская Наталия

Российские войска наращивают количество дронов, запускаемых по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на 9 июля было зафиксировано больше всего воздушных целей в сутки — 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 — это "Шахеды", и 13 ракет — "Кинжалы" и "Искандеры". В Верховной Раде рассказали, что делается для того, чтобы сбивать враждебные цели.

В Раде разводят руками: сможет ли Украина бороться с усилением вражеских атак

Дрон. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал увеличение количества вражеских дронов, которые атакуют не прифронтовые города Украины. По его словам, в комбинированных атаках есть и дроны разведчики, есть и дроны ложная цель — для истощения ПВО Украины, и, конечно, непосредственно дроны поражения.

Политик отметил, что каждый раз на комитете национальной безопасности обороны и разведки собирает в рамках работы подкомитет представителей военных, контрразведывательной службы, мобильных операторов.

"Спрашиваю, что они сделали, что сделают, чтобы уменьшить, парализовать работу этих дронов? И каждый раз слышу обнадеживающие ответы, но что-то мне кажется или меня обманывают, или они не знают, что делать", — отметил народный депутат.

Федиенко также отметил, что слышит и читает от граждан, которые ему пишут, вопрос — "если мы так четко видим их трассы (вражеских целей — ред.), то почему они могут лететь так далеко".

"Но ответа у меня на эти вопросы нет. Ну и я так понимаю у нас снова антирекорд", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 8 июля было известно о базировании 8 самолетов стратегической авиации вблизи Украины. Речь шла об общем количестве, некоторые из них уже были снаряжены ракетами.



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Источник: https://t.me/fediienko_oleksandr/3453
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