В Раде рассказали, когда закончится война

В ближайшие месяцы война не завершится. Россия будет пытаться уничтожить Украину, заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В ближайшее время война не закончится. Фото из открытых источников

"Точно не верю, что будет прекращение войны. Россия уже выдвинула свои условия. Мы видели, как выступали Путин и Лавров. Они хотят наши территории, которые даже не оккупировали. Они хотят, чтобы нам не снабжали оружие и чтобы мы прекратили мобилизацию", — рассказал Роман Костенко.

По его мнению, РФ продолжит посягать на Одессу и на весь юг Украины.

"Россия будет выставлять условия для того, чтобы затягивать, набираться сил для того, чтобы дальнейшими шагами снова продолжить боевые действия и достичь хоть каких-либо целей, которые они не достигли в течение широкомасштабного вторжения", — считает парламентарий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить лишь 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.