С весны прошлого года Украине удалось набирать около 30 тысяч новых военных в месяц. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "WELT".

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В материале отмечается, что одной из главных причин, почему Украина находится в обороне, — неукомплектованность вооруженных сил. Как рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, СЗЧ может сорвать весь мобилизационный план.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине продолжается полномасштабная война, однако вопросы мобилизации не перестают быть актуальными. Почему без усиленной мобилизации нам дальше не обойтись? Действительно ли от пополнения рядов украинских войск зависит готовность партнеров продолжать поставлять оружие Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинское войско по-прежнему нуждается в людях. К тому же сами военные говорят, что многие мобилизованные после попадания в ряды ВСУ отправляются в госпитали. Все оттого, что люди не готовы воевать, не имеют стимула идти в бой и выполнять боевые задания. К тому же дается в знаки так называемая "бусификация". При этом в Раде фактически признают провал мобилизации и называют главной причиной этого в желании граждан на практике решать вопросы через ТЦК, ВЛК и другим образом. Действительно ли у нас получился провал с мобилизацией? Почему после внесения изменений в закон о мобилизации ситуация кардинальным образом так и не улучшилась? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.