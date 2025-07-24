logo

BTC/USD

119249

ETH/USD

3729.67

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

49.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Нардеп Горбенко о предстоящей встрече Зеленского и Путина

24 июля 2025, 21:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинская сторона неоднократно предлагала России провести встречу лидеров – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако Россия каждый раз отвечает отказом, придумывая разные причины.

В Раде предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Руслан Горбенко в эфире Вечер. Live рассказал, что встреча Зеленского и Путина точно состоится, но не в этом году. По словам политика, российская сторона постоянно затягивает время в переговорах, фактически предлагает формат минских трехсторонних рабочих групп или онлайн переговоры. При этом уже более трех лет продолжают убивать гражданское население. По словам политика, Россия стремится завоевать Украину и уничтожить украинцев.

"Что касается вопроса, который будут обсуждаться с нашими европейскими партнерами, один из вопросов будет вопрос антикоррупционной политики. Но это как дополнительно, потому что президент уже доказал, и этим законопроектом покажет, что мы только усиливаем борьбу с коррупцией", — сообщил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что закон о НАБУ и САП вызвал большую волну критики. Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал, что предложит новый законопроект, который будет ответом и сбалансирует работу правоохранительных и антикоррупционных органов.

В четверг глава страны сообщил, что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Зеленский заверил, что текст сбалансирован.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/160533
Теги:

Новости

Все новости