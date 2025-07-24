В Раде предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Украинская сторона неоднократно предлагала России провести встречу лидеров – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако Россия каждый раз отвечает отказом, придумывая разные причины.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Руслан Горбенко в эфире Вечер. Live рассказал, что встреча Зеленского и Путина точно состоится, но не в этом году. По словам политика, российская сторона постоянно затягивает время в переговорах, фактически предлагает формат минских трехсторонних рабочих групп или онлайн переговоры. При этом уже более трех лет продолжают убивать гражданское население. По словам политика, Россия стремится завоевать Украину и уничтожить украинцев.

"Что касается вопроса, который будут обсуждаться с нашими европейскими партнерами, один из вопросов будет вопрос антикоррупционной политики. Но это как дополнительно, потому что президент уже доказал, и этим законопроектом покажет, что мы только усиливаем борьбу с коррупцией", — сообщил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что закон о НАБУ и САП вызвал большую волну критики. Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал, что предложит новый законопроект, который будет ответом и сбалансирует работу правоохранительных и антикоррупционных органов.

В четверг глава страны сообщил, что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Зеленский заверил, что текст сбалансирован.