В Раде предлагают обмануть Путина: какой законопроект внесли

В Верховной Раде внесли законопроект-постановление, которым предлагается присоединить не оккупированные населенные пункты Донецкой и Луганской областей к Харьковской и Днепропетровской.

Автор законопроекта нардепка Анна Скороход отмечает, что документ касается смены админграниц Донецкой и Луганской областей, тем самым не потребуется ежемесячно содержать две ОГА – Донецкую и Луганскую – за 50 млн гривен в месяц.

"У нас есть неоккупированные территории, которые в рамках переговоров с Трампом Путин хочет забрать себе. Сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей", – заявила она.

Так, в законопроекте предлагается присоединить крупные города Донетчины – Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Святогорск, Славянск, Часов Яр, Лиман и Северск вместе с селами и поселками, а также некоторые населенные пункты Луганщины – к Харьковской области.

В то же время города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Мирноград, Покровск, Родинское, а также села и поселки Донетчины присоединить к Днепропетровской области.

По его словам, россияне все еще пытаются давить на фронте, особенно на Востоке. Параллельно служба внешней разведки РФ пытается убедить по своим каналам на Западе, что их армия может захватить всю Донбасс уже в этом году.

"Конечно же данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте. Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на большое количество войск, задействованных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах. Да, бои очень сложные. Но россия не способна захватить Донетчину", – отмечает Коваленко.