Увеличение численности Вооруженных сил Украины само по себе не гарантирует победу в войне с Россией. Украине необходимо получить современное западное оружие, что позволит наносить точные удары по территории агрессора.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

Такое мнение высказал народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, комментируя заявления команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу снижения возраста мобилизации в Украине.

"Невозможно выиграть войну с Россией, только увеличивая количество солдат в армии", — подчеркнул он.

Вениславский также отметил, что Украине нужно действовать асимметрично, что означает способность использовать высокоманевренные и дальнобойные ракетные комплексы, БПЛА и другие новейшие технологии, чтобы уничтожать военные цели на территории противника. Только благодаря таким современным средствам вооружения можно ослабить потенциал агрессора и принудить его к уступкам. Он считает, что даже при имеющейся численности военных эффективное использование таких технологий может значительно усилить оборонные возможности Украины.

Депутат также обратил внимание на проблемы, связанные с мобилизацией новых солдат. Для того чтобы новобранцы стали полноценными участниками боевых действий, им необходима тщательная подготовка, занимающая от четырех до шести месяцев. Однако, по словам Вениславского, Украина нуждается в инновационном оружии уже сегодня, чтобы не потерять время и ресурсы на подготовку новых военных.

"С таким вооружением, думаю, мы сможем добиться больших результатов, чем просто увеличивая количество военных", — отметил он.

Портал "Комментарии" писал, что в Белом доме убеждены, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.