Украина впервые с начала полномасштабного вторжения имеет резерв внешней финансовой помощи, которой хватит не менее года. Программа ERA, предусматривающая выделение 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов, позволит полностью покрыть дефицит государственного бюджета на 2025 год в размере 38 млрд долларов. Такие данные обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС).

Резерв внешней помощи Украины (фото из открытых источников)

На мероприятии, организованном ЦЭС, секретарь бюджетного комитета Верховной Рады Владимир Цабаль отметил, что парламент может выделить дополнительно от 5 до 7 миллиардов долларов на оборону благодаря использованию российских активов.

По его словам, в настоящее время в парламенте рассматривают три возможных сценария распределения этих средств:

• направить все 25 миллиардов долларов на безопасность и оборону;

• сохранить бюджет на уровне 2025 года и использовать эти средства в 2026 году;

• реализовать компромиссный вариант, при котором часть (5-7 миллиардов долларов) потратят в этом году, а остальную часть позже.

Цабаль подчеркнул, что в предыдущие годы расходы на безопасность и оборону планировались ниже фактических сумм на конец года. К примеру, в 2024-м бюджет в течение года увеличили на дополнительные 500 миллиардов гривен.

"На 2025 год расходы на сектор безопасности и обороны заложены только на 3% больше по сравнению с текущим годом, в то время как прогнозируемая инфляция составляет 9%. Это означает, что в реальном выражении финансирование сократится на 6%. Значит ли это, что мы купим на 6% меньше оружия или снизим поддержку армии? Конечно нет", – цитирует ЦЭС слова депутата.

По его мнению, из 25 миллиардов долларов не менее 5-7 миллиардов уже учтены Минфином и Кабмином в своих расчетах.

Что касается остальных 17-20 миллиардов, Цабаль считает оптимальным решением сбалансированный подход: значительную часть средств нужно направить на закупку оружия и финансирование армии, поскольку в 2025 году объемы военной помощи от партнеров будут меньше, чем в 2024-м.

В то же время часть средств, ориентировочно 5-10 миллиардов долларов, целесообразно зарезервировать на 2026 год, поскольку на этот период единственным подтвержденным источником финансирования является программа Ukraine Facility.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский сенатор Грэм сказал, когда в Украине точно закончится война . Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что точно знает, когда в Украине закончится война. Как он сказал время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции безопасности, война РФ против Украины будет остановлена сразу после того, как Украина и США подпишут соглашение о партнерстве, которое предусматривает добычу украинских редкоземельных минералов.

"Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение, Путин проиграл, потому что Трамп будет защищать соглашение", — считает Грэм.