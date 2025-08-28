logo

Война с Россией В Раде определили четкие требования к гарантиям безопасности для Украины: подробности
НОВОСТИ

В Раде определили четкие требования к гарантиям безопасности для Украины: подробности

Каким должен быть документ о гарантиях безопасности для Украины

28 августа 2025, 14:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гарантии безопасности для Украины обсуждают и украинские, и западные должностные лица. Речь идет о разных вариантах, однако требование одно – гарантии должны обезопасить Украину от нападения России.

В Раде определили четкие требования к гарантиям безопасности для Украины: подробности

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Егор Чернев выразил убеждение, что гарантии безопасности для Украины должны быть закреплены международным договором. По его словам, это должен быть не вид меморандума, который подписывается первыми лицами, а это должен быть межгосударственный договор, имеющий высшую силу в международном праве.

"Такой документ, который будет иметь высшую юридическую силу в международном праве, должен быть ратифицирован парламентами всех государств-подписантов. В нем должны быть прописаны обязательные для выполнения обязательства стран-гарантов на случай новой агрессии РФ", — подчеркнул он.

По словам политика, ратификация такого договора создаст предохранители от того, что со сменой первых лиц не откатятся и не денонсируются эти соглашения – все же нужно иметь решение парламента. В документе должны быть обязывающие пункты, которые должна выполнить страна в случае, если Россия снова нападет на Украину.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского звучали сообщения о подготовке к проведению встречи Зеленского и Путина. Однако российская сторона устанавливала условия встречи.

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему, по его мнению, российский президент Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава США пояснил, что Зеленский не нравится Путину.



Источник: https://www.facebook.com/reel/1938549406941222/
