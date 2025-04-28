В Раде оценили идею Путина с перемирием и указали на настоящий замысел диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии с 8 по 10 мая. Как заявила нардеп Лиза Богуцкая, такие действия свидетельствуют только об одном – диктатор слышит только себя и ставит ультиматумы, когда хочет и как хочет.

Владимир Путин

"Тем же он подчеркивает, что ни Зеленский (что давно очевидно), ни Трамп не могут ставить ему никаких условий. Только он. Перемирие? Ладно, я согласен. Без всяких условий. Но тогда, когда я скажу и если будет исполнено то, о чем я скажу!" Вот это и есть вся "политика примирения" от Путина", — подчеркнула Богуцкая.

По ее словам, речь идет о том, что Путин действительно не хочет мира, потому что он для него станет смертью. А война дает ему жизнь, деньги и власть, добавила нардеп.

"Я, честно говоря, задолбалась предвидеть "последний парад победы" у Кремля. Ну, возможно все-таки этот – последний. Юбилейный. Ну и так: это будет сатанинский парад "победы" в своем абсолюте. Парад нацистов со свастикой Z. Парад убийц, мародеров, маньяков, ублюдков", — отметила нардеп.

Богуцкая предположила, что Путин точно использует "перемирие" для ракетных ударов по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая. При этом эксперты считают, что Путин объявил перемирие по двум причинам. Во-первых, он хочет обезопасить гостей, которые приедут праздновать 9 мая в Москву от актов мести ВСУ. Во-вторых, произвести ротацию военных на фронте и подготовиться к новому наступлению.



