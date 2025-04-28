В Раде оценили идею Путина с перемирием и указали на настоящий замысел диктатора

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии с 8 по 10 мая. Как заявила нардеп Лиза Богуцкая, такие действия свидетельствуют только об одном – диктатор слышит только себя и ставит ультиматумы, когда хочет и как хочет.
Владимир Путин
По ее словам, речь идет о том, что Путин действительно не хочет мира, потому что он для него станет смертью. А война дает ему жизнь, деньги и власть, добавила нардеп.
Богуцкая предположила, что Путин точно использует "перемирие" для ракетных ударов по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая. При этом эксперты считают, что Путин объявил перемирие по двум причинам. Во-первых, он хочет обезопасить гостей, которые приедут праздновать 9 мая в Москву от актов мести ВСУ. Во-вторых, произвести ротацию военных на фронте и подготовиться к новому наступлению.
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