В Раде объяснили, почему РФ так настаивает на том, чтобы гарантом безопасности Украины был Китай

На первый взгляд, может показаться, что нет ничего опасного в том, что Путин и его окружение так упорно продвигают идею о том, чтобы в перечень гарантов безопасности Украины включить Китай. Однако угроза действительно существует. Такое мнение высказал нардеп "Европейской солидарности" Ростислав Павленко.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что министр иностранных дел РФ снова озвучил якобы "согласие" России, чтобы гарантами безопасности Украины были бы США, Великобритания, Франция и Китай.

"Вспомнилось, что это, кстати, положения стамбульских соглашений, по ним существуют до сих пор секретные директивы Зеленского. И каждый из "гарантов" имеет право "вето" на действия других. В частности, на обучение и помощь… При выписывании условий нужно быть исключительно осторожными – потому что Россия славится манипуляциями на деталях", – отметил Ростислав Павленко.

Читайте на портале "Комментарии" — военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что главным стимулом к работе в этом направлении стало обещание президента США Дональда Трампа помочь украинцам в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предполагает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США. В то же время, американские войска в Украину не будут отправляться.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади заявил, что вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это утопия.



