В Раде объяснили, на что пойдет Путин, если реакции на атаку на Польшу так и не произойдет

Появление российских "шахедов" в Польше было только вопросом времени. Сегодня их пересекло границу не менее десяти. Но если реакции не будет, или она окажется слишком слабой для Кремля, вряд ли что-то тогда остановит Путина от повторения. Такое мнение высказали нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Нардеп отметил, что российское вторжение в Польшу, Финляндию или страны Балтии не будет похоже на войну в Украине, потому что генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Поэтому Москва не будет копировать сценарии, к которым Запад готов. Россия ежедневно запускает более сотни "шахедов" и наращивает их производство.

"Действительно ли верит, что Кремль ограничится только Украиной? Новые базы в Карелии, Калининграде и Беларуси – это тоже против Украины? Можно бесконечно прикрываться исторической памятью, блокировать украинские границы или разжигать антиукраинские настроения, но вторжение России в Польшу можно остановить либо сегодня под Краматорском, либо завтра – уже под Варшавой. Если еще удастся", – отметил Николай Княжицкий.

Он отмечает, что сегодняшние "шахеды" в небе Польши – это напоминание: Россия может прийти сюда гораздо быстрее, чем думают те, кто видит угрозу в поддержке украинских детей из малообеспеченных семей.

Читайте на портале "Комментарии" — Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство Польши нарушили российские беспилотники, командование назвало это актом агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в сообщении.



