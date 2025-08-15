Сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Перед чрезвычайно важной встречей, на которой планируют обсудить пути завершения войны в Украине и установления мира, западные и украинские политики предупреждают о возможных угрозах и ошибках.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины София Федина отметила, что наибольшей ошибкой является политика умиротворения агрессора. По ее словам, так когда-то задобряли агрессора – нацистскую Германию и Гитлера – и это завершилось Второй мировой войной.

"Результат мы можем получить аналогичный. И я бы очень хотела, чтобы Трамп осознал, что вне всех этих пропагандистских мифов о "великом русском народе" и "великой русской культуре" — Вторая мировая война началась с того, что нацистская Германия и Советский Европы”, – объяснила она.

По ее словам, захватчиков было два.

Но если один захватчик получил по зубам и был осужден после Второй мировой войны, то другому все простили, — отметила нардепка.

Она пояснила, что теперь, с одной стороны, видим демократическую Германию, а с другой — РФ, которая является правопреемницей тоталитарного Советского Союза, и которая так же считает, что ей все может пройти абсолютно безнаказанно.

"Поэтому только наказание и только очень серьезная попытка поставить московскую федерацию на место поможет утихомирить аппетиты агрессора", — убеждена народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп накануне заявлял о вероятности заключения соглашения между Зеленским и Путиным.



