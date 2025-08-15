В Раде не скрывают тревогу: предупреждают о самой большой ошибке в отношении Путина

Рубрики
Сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Перед чрезвычайно важной встречей, на которой планируют обсудить пути завершения войны в Украине и установления мира, западные и украинские политики предупреждают о возможных угрозах и ошибках.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины София Федина отметила, что наибольшей ошибкой является политика умиротворения агрессора. По ее словам, так когда-то задобряли агрессора – нацистскую Германию и Гитлера – и это завершилось Второй мировой войной.
По ее словам, захватчиков было два.
Она пояснила, что теперь, с одной стороны, видим демократическую Германию, а с другой — РФ, которая является правопреемницей тоталитарного Советского Союза, и которая так же считает, что ей все может пройти абсолютно безнаказанно.
