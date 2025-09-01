В Раде назвали худшую ошибку в войне: новое ключевое условие мира в Украине

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Возвращение территории, оккупированной Россией, называли одним из главных условий завершения войны. Однако сейчас риторика изменилась — вместо "возвращения границ 1991 года" отмечают другие ключевые моменты.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Ключевым является сохранение государственности. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Соболев в эфире День Live. По его словам, территория очень важна, однако главное – сохранить государственность.
По словам политика, волну дипломатии поднял президент Зеленский на всех переговорах с европейскими партнерами, затем на переговорах с Трампом. А дальше, по словам политика, состоялась странная встреча на Аляске, где ситуация меняется "и уже оказывается ключевое это не остановка огня, на чем еще 5 минут назад настаивал Трамп все европейские лидеры, а теперь оказывается готовность к полномасштабному подписанию мирного соглашения".
