В Раде назвали худшую ошибку в войне: новое ключевое условие мира в Украине

Возвращение территории, оккупированной Россией, называли одним из главных условий завершения войны. Однако сейчас риторика изменилась — вместо "возвращения границ 1991 года" отмечают другие ключевые моменты.

Ключевым является сохранение государственности. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Соболев в эфире День Live. По его словам, территория очень важна, однако главное – сохранить государственность.

"В этих условиях ключевой вопрос — это добиться прекращения остановки огня. При этом необходима полномасштабная остановка огня. Вот я считаю, это был бы первый шаг к сохранению украинской государственности. И нам надо снова поднимать ту волну, которую смогла поднять наша дипломатия", — отметил он.

По словам политика, волну дипломатии поднял президент Зеленский на всех переговорах с европейскими партнерами, затем на переговорах с Трампом. А дальше, по словам политика, состоялась странная встреча на Аляске, где ситуация меняется "и уже оказывается ключевое это не остановка огня, на чем еще 5 минут назад настаивал Трамп все европейские лидеры, а теперь оказывается готовность к полномасштабному подписанию мирного соглашения".

"Мы же понимали, что это была худшая ошибка, которая только была сделана. И вот теперь то, что Трамп вернулся к вопросу остановки огня, поняв, сколько Путин будет тянуть время, убивая дальше украинцев. Думаю, что это будет первый шаг к победе. Дальше — очень трудные переговоры, но ключевое это сохранение украинской государственности", — отметил он.

