В Раде намекнули, что переговоров, о которых все так говорят, может не быть

Украина, как никто другой в мире хочет мира и готова к переговорам. Вот только этого нельзя сказать о России. Российский диктатор Владимир Путин продолжает выдвигать неприемлемые ультиматумы. В то же время новая администрация США не имеет понятного плана прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Украина всегда готова к переговорам. Но вопрос в том, на каких условиях и в каком формате. То есть мы настроены действительно на добросовестные переговоры и в рамках международного права. А вопрос в том, что Путин, Россия — они абсолютно не готовы к переговорам. Путин продолжает выдвигать ультиматумы, что является абсолютно неприемлемым", — сказал Мережко.

Нардеп добавил, что, учитывая тот опыт ведения переговоров, который был раньше, в частности так называемый Минский процесс, "мы очень четко видим, что Путин вообще не настроен на то, чтобы добросовестно вести любые переговоры".

По словам парламентария, вопрос сегодня не в Украине. Киев настроен на достижение справедливого мира. В том числе, дипломатическим путем. Но вопрос в том, что Путин, Россия – они этого не хотят и они абсолютно не готовы.

Что касается позиции президента США Трампа, то, по словам Мережко, он хочет решить вопрос, остановить, по сути, российскую агрессию против Украины путем переговоров. Насколько это ему удастся – никто не может сказать.

"Мы видим, что его позиция меняется, она становится более реалистичной. Он понял, что решить этот вопрос невозможно в течение суток. Невозможно в течение и нескольких недель", — сказал председатель Комитета.

Он добавил, что не видно, что у президента Трампа есть какой-то конкретный план.

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