В Раде набросились на Зеленского: что требуют от президента

Оборона Украины должна быть в приоритете, а потребности военных ВСУ – обеспечиваться в первую очередь. Народные депутаты требуют от президента Украины Владимира Зеленского подписать важные законопроекты, которые очень ждут в армии.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко рассказала, что произошло. По ее словам, 8 дней назад Верховная Рада конституционным большинством приняла два законопроекта об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров для нужд безопасности и обороны. Геращенко пояснила, что речь идет о ввозе дефицитного оптоволокна для дронов. Также, по ее словам, ВР проголосовала за безотлагательное направление этих критических для оборонки законопроектов на подпись Зеленскому. Как пояснила нардепка, председатель Рады Руслан Стефанчук сразу подписал документы и направил на подпись президенту.

"Проверила только что статус критических для Сил обороны законов. Они до сих пор валяются в Офисе! Хотя события последних дней на Сумщине, Днепропетровщине, Запорожье, Харьковщине и Донетчине доказывают, что дроны, фортификации и нормальное обеспечение ВСУ в 1000000 раз более важные и все важные пустые саммиты мира, формулы победы и другие мощные идеи, от которых — пшик результата, кроме красивых портфолио”, — подчеркнула нардепка.

В Раде требуют от Офиса президента и Зеленского вспомнить свои непосредственные обязанности и немедленно подписать критические для нужд Сил обороны законы. По словам Геращенко, речь идет о законопроектах №13305 и №13306.

"Найдите в Офисе ручку, пожалуйста, и подпишите законы", — обратилась она к Зеленскому.

Также нардепка напомнила, что ждут решения Стефанчука о требовании немедленно созвать закрытое заседание Рады о состоянии фортификаций.

"Кто ответит за отсутствие минных полей и оборонных рубежей в Сумской области? Где оборонительные линии Зеленского?", — заявила Геращенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народной депутатки Марьяны Безуглой, фронт находится в 300 км от Киева.



