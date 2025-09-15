В Раде хватаются за голову: какие изменения станут катастрофой для Украины

Условия бронирования работников от мобилизации пересматривались в Украине неоднократно. Однако предложенные изменения могут заблокировать работу критических предприятий.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Минюст согласовал изменения в порядок бронирования. Эти изменения, по его словам, развалят наши критические предприятия даже без оружия.

"Этот приказ запрещает признавать критически важными для экономики предприятия, где даже один из миноритарных собственников находится под санкциями", — уточнил народный депутат.

По его словам, завтра один из находящихся под санкциями пророссийских деятелей может купить по одной акции крупнейших акционерных обществ Украины — и предприятие потеряет статус критически важного. Народный депутат пояснил, что его самые ценные работники потеряют бронирование и будут мобилизованы. Предприятия остановятся, государственный бюджет и ВСУ недополучат сотни миллиардов гривен.

"Бинго. Бронирование — это жизненно важный процесс для сохранения деятельности критически важных предприятий. Без него остановятся предприятия, которые обеспечивают нашу оборону и сотни миллиардов налоговых поступлений в Бюджет", — подчеркнул Гончаренко.

По его словам, премьеру нужно срочно вмешаться и остановить "эти несуразные изменения" в приказ №28003, который будет иметь катастрофические последствия для Украины.

"Догоняйте тех, кто под санкциями. При чем здесь рабочие?!", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко заявил об очередных зверствах ТЦК и рассказал об ужасном случае.



