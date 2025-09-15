В Раде хватаются за голову: какие изменения станут катастрофой для Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Условия бронирования работников от мобилизации пересматривались в Украине неоднократно. Однако предложенные изменения могут заблокировать работу критических предприятий.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Минюст согласовал изменения в порядок бронирования. Эти изменения, по его словам, развалят наши критические предприятия даже без оружия.
По его словам, завтра один из находящихся под санкциями пророссийских деятелей может купить по одной акции крупнейших акционерных обществ Украины — и предприятие потеряет статус критически важного. Народный депутат пояснил, что его самые ценные работники потеряют бронирование и будут мобилизованы. Предприятия остановятся, государственный бюджет и ВСУ недополучат сотни миллиардов гривен.
По его словам, премьеру нужно срочно вмешаться и остановить "эти несуразные изменения" в приказ №28003, который будет иметь катастрофические последствия для Украины.
