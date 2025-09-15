logo

BTC/USD

114804

ETH/USD

4518.84

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде хватаются за голову: какие изменения станут катастрофой для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: какие изменения станут катастрофой для Украины

Критические предприятия могут потерять свой статус и забронированных работников: Гончаренко

15 сентября 2025, 17:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Условия бронирования работников от мобилизации пересматривались в Украине неоднократно. Однако предложенные изменения могут заблокировать работу критических предприятий.

В Раде хватаются за голову: какие изменения станут катастрофой для Украины

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Минюст согласовал изменения в порядок бронирования. Эти изменения, по его словам, развалят наши критические предприятия даже без оружия.

"Этот приказ запрещает признавать критически важными для экономики предприятия, где даже один из миноритарных собственников находится под санкциями", — уточнил народный депутат.

По его словам, завтра один из находящихся под санкциями пророссийских деятелей может купить по одной акции крупнейших акционерных обществ Украины — и предприятие потеряет статус критически важного. Народный депутат пояснил, что его самые ценные работники потеряют бронирование и будут мобилизованы. Предприятия остановятся, государственный бюджет и ВСУ недополучат сотни миллиардов гривен.

"Бинго. Бронирование — это жизненно важный процесс для сохранения деятельности критически важных предприятий. Без него остановятся предприятия, которые обеспечивают нашу оборону и сотни миллиардов налоговых поступлений в Бюджет", — подчеркнул Гончаренко.

По его словам, премьеру нужно срочно вмешаться и остановить "эти несуразные изменения" в приказ №28003, который будет иметь катастрофические последствия для Украины.

"Догоняйте тех, кто под санкциями. При чем здесь рабочие?!", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко заявил об очередных зверствах ТЦК и рассказал об ужасном случае.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49669
Теги:

Новости

Все новости