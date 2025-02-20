logo

BTC/USD

98207.72

ETH/USD

2740.01

LTC/USD

128.32

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде готовятся к подписанию мирного договора и разрабатывают изменения в законодательство
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде готовятся к подписанию мирного договора и разрабатывают изменения в законодательство

Скороход рассказала, что выборы могут провести и до подписания мирного договора

сегодня, 21:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде ожидается, что в ближайшем будущем будет подписан мирный договор, а затем в Украине начнется избирательный процесс.

В Раде готовятся к подписанию мирного договора и разрабатывают изменения в законодательство

Фото портал "Комментарии"

Об ожиданиях народных избранников рассказала народная депутат Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE.

"В кулуарах говорят, что как только будет подписан мирный договор, а это ожидают в ближайшее время, нас ждут президентские, а затем парламентские местные выборы", — отметила нардепка.

По ее словам, Украине требуется перезагрузка, однако, если возникнет вопрос проведения выборов до подписания мирного соглашения, то здесь стоит вопрос, как юридически обеспечить участие в выборах для всех и для военных в том числе.

“Я знаю, что в комитете готовятся какие-либо изменения в избирательный кодекс. Мы понимаем, что будут вноситься изменения и в реестр избирателей. Как ни крути, что-то уже происходит”, — объяснила Скороход.

Напомним, что между США и Украиной достаточно напряженная ситуация. Как писал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Президент Украины отреагировал на заявления Трампа. Следует отметить, что США, по словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, являются ключевым партнером Украины. Однако ситуация может значительно ухудшиться и для Украины "рисуют" кошмарный сценарий.

Издание The Economist пишет о худшем сценарии для Украины, который может пройти по прихотям Путина. При этом издание отмечает, что единство, продемонстрированное украинцами в первые дни войны, осталось бы далеким воспоминанием.

Это далеко не невозможный сценарий. Помните, что в стране есть миллионы единиц оружия. Даже трофейный российский танк на передовой можно купить за 100 тысяч гривен [2400 долларов]”, — цитирует слова чиновника.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/140189
Теги:

Новости

Все новости