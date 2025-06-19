В Раде бьют тревогу: ситуация в Сумской области критическая

Ситуация в Сумской области критическая. И хотя прорывов фронта в регионе нет, однако оккупанты постепенно продвигаются, чем представляют все большую угрозу Сумам. Враг сможет запускать по городу FPV-дроны и обстреливать артиллерией.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE рассказал о ситуации и ее причинах.

По его словам, прорывов фронта в Сумской области нет, однако фактически каждый день идет российское продвижение. Угроза для Сум – если врага не остановить, то скоро он приблизится на такое расстояние, с которого сможет запускать FPV-дроны и обстреливать город из артиллерии.

Рассказал народный депутат и о реальных намерениях оккупантов.

"Замысел врага — захватить как можно больше украинской земли. Они хотят захватить украинскую землю на Донбассе, Харьковщине, Сумщине. Желательно взять и Киев, желательно взять и Львов — и все желательно взять. Но ни Киев, ни Львов, ни Одесса им не светит на сегодня. А вот Сумы, к сожалению, близко, и они могут приблизиться к городу, что они и делают”, — рассказал Гончаренко.

По его словам, продвижение врага стало возможным из-за разгильдяйства и коррупции. Пока ВСУ фактически пол года контролировали территорию части Курской области, имели все возможности построить укрепления на украинской государственной границе, отметил политик. По его словам, ничего не мешало провести нужные работы, однако этого не выполнили. Гончаренко рассказал, что ситуация повторяется — она была на Харьковщине, была на Донбассе, а теперь на Сумщине.

"Цена этого — жизнь и безопасность огромного украинского города. Потому что как жить в городе, если враг будет на расстоянии FPV-дронов и артиллерии от Сум, я представляю себе сложно", — отметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что министра обороны Украины Рустема Умерова нужно было уволить еще после российской операции в Харьковской области, и не только для того, чтобы наказать, но и чтобы ситуация не повторилась. К сожалению, она повторилась в Сумской области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, оккупанты ударили по Сумщине — что поразили.



