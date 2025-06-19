logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде бьют тревогу: ситуация в Сумской области критическая
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде бьют тревогу: ситуация в Сумской области критическая

Гончаренко о причинах продвижения оккупантов в Сумской области

сегодня, 13:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в Сумской области критическая. И хотя прорывов фронта в регионе нет, однако оккупанты постепенно продвигаются, чем представляют все большую угрозу Сумам. Враг сможет запускать по городу FPV-дроны и обстреливать артиллерией.

В Раде бьют тревогу: ситуация в Сумской области критическая

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE рассказал о ситуации и ее причинах.

По его словам, прорывов фронта в Сумской области нет, однако фактически каждый день идет российское продвижение. Угроза для Сум – если врага не остановить, то скоро он приблизится на такое расстояние, с которого сможет запускать FPV-дроны и обстреливать город из артиллерии.

Рассказал народный депутат и о реальных намерениях оккупантов.

"Замысел врага — захватить как можно больше украинской земли. Они хотят захватить украинскую землю на Донбассе, Харьковщине, Сумщине. Желательно взять и Киев, желательно взять и Львов — и все желательно взять. Но ни Киев, ни Львов, ни Одесса им не светит на сегодня. А вот Сумы, к сожалению, близко, и они могут приблизиться к городу, что они и делают”, — рассказал Гончаренко.

По его словам, продвижение врага стало возможным из-за разгильдяйства и коррупции. Пока ВСУ фактически пол года контролировали территорию части Курской области, имели все возможности построить укрепления на украинской государственной границе, отметил политик. По его словам, ничего не мешало провести нужные работы, однако этого не выполнили. Гончаренко рассказал, что ситуация повторяется — она была на Харьковщине, была на Донбассе, а теперь на Сумщине.

"Цена этого — жизнь и безопасность огромного украинского города. Потому что как жить в городе, если враг будет на расстоянии FPV-дронов и артиллерии от Сум, я представляю себе сложно", — отметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что министра обороны Украины Рустема Умерова нужно было уволить еще после российской операции в Харьковской области, и не только для того, чтобы наказать, но и чтобы ситуация не повторилась. К сожалению, она повторилась в Сумской области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, оккупанты ударили по Сумщине — что поразили.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/155863
Теги:

Новости

Все новости