Кречмаровская Наталия
Проблемы с мобилизацией в Украине обостряются. В Раде неоднократно указывали на недопустимые ситуации, однако решения неотложных проблем так пока и нет.
Верховная Рада.
Народная депутат Украины Анна Скороход раскритиковала не только подход к мобилизации, но и указала на нежелание властей решать очевидные проблемы. По ее словам, власти привыкли перекладывать ответственность на людей.
Народная депутат указала на двойные стандарты, которые разрушили доверие общества. По ее словам, покинувший поле боя военный получает уголовное дело, а сын великого менеджера спокойно выезжает за границу. Нардепка отмечает, что это несправедливо.
Возникают проблемы с мобилизацией и бронированиями — директора критических предприятий жалуются, что у них забирают специалистов, реально работающих на оборону, потому что у военкома "статистика". А при этом, по ее словам, парковщики и охранные фирмы – забронированы.
Народная депутат убеждена, что ответственность должна быть одинаковой для всех.
