В Раде бьют тревогу: никакого доверия людей к государству не будет

Проблемы с мобилизацией в Украине обостряются. В Раде неоднократно указывали на недопустимые ситуации, однако решения неотложных проблем так пока и нет.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Анна Скороход раскритиковала не только подход к мобилизации, но и указала на нежелание властей решать очевидные проблемы. По ее словам, власти привыкли перекладывать ответственность на людей.

"Но скажите честно: можно винить человека за желание выжить? Если украинцы убегают — значит, вы создали такие условия, что проще бежать, чем оставаться и воевать. Это приговор системе, а не людям", — убеждена она.

Народная депутат указала на двойные стандарты, которые разрушили доверие общества. По ее словам, покинувший поле боя военный получает уголовное дело, а сын великого менеджера спокойно выезжает за границу. Нардепка отмечает, что это несправедливо.

Возникают проблемы с мобилизацией и бронированиями — директора критических предприятий жалуются, что у них забирают специалистов, реально работающих на оборону, потому что у военкома "статистика". А при этом, по ее словам, парковщики и охранные фирмы – забронированы.

"Это же абсурд. Где логика? Где закон? Реформа ТЦК лежит на столе уже давно. Но ее блокирует коррупция. Потому что кассы работают, деньги "заносится наверх", иначе бы никто не крышевал этот позор. Почему власть не действует? Потому что им выгодно", — отметила Скороход.

Народная депутат убеждена, что ответственность должна быть одинаковой для всех.

"Ведь пока одним все позволено, а других бросают в мясорубку — никакого доверия к государству не будет. И вопрос не в людях. Вопрос во власти", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за какие решения нардепов раскритиковали военные.



