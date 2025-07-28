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В Раде анонсировали хорошие новости для переселенцев: что известно

В скором времени начнется обследование разрушенного жилья на территориях боевых действий

28 июля 2025, 16:22
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Недилько Ксения

Минразвития завершило обучение комиссий, которые будут дистанционно обследовать разрушенное имущество на территориях активных боевых действий, там где ситуация безопасности не позволяет выехать на место и зафиксировать уничтожение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

В Раде анонсировали хорошие новости для переселенцев: что известно

В Раде анонсировали хорошие новости для переселенцев: что известно

По его словам, это позволит внести информацию о таком жилье в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и в дальнейшем получить компенсации от государства по программе еВосстановление.

"Предполагается, что когда имеющиеся сведения не позволяют установить факт разрушения жилья, обследование приостанавливается, однако заявитель в течение 90 дней может предоставить дополнительные материалы и рассмотрение заявления возобновят", – отметил нардеп.

Он добавил, что Комиссии будут проводить обследования с помощью фото- и видеоматериалов, полученных со спутниковых снимков, дронов, мобильных устройств, а также при необходимости будут привлекать акты ГСЧС, полиции и показания очевидцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Банк развития Совета Европы присоединится к запуску механизма компенсаций людям с временно оккупированных территорий. В рамках договоренностей будет выделено 80 млн евро для первого этапа выплаты компенсаций через программу еВосстановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Отмечается, что это решение касается граждан, не имеющих доступа к своему имуществу, но сохраняющих право на него. Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в частности по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива будет охватывать участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.



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