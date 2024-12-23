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В прокуратуре сообщили в деталях, как россияне расстреляли украинских пленных

Оккупанты расстреляли четырех военнопленных ВСУ на Времевском направлении – начато досудебное расследование

сегодня, 08:42
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре сообщили в деталях, как россияне расстреляли украинских пленных

Скриншот из видео

22 декабря 2024 года в telegram-канале была распространена информация о том, что на Времевском направлении в Волновахском районе четверо военнослужащих ВСУ попали под артобстрел.

"Отступив, они укрылись в частном доме и оказались в окружении русской армии. Наши воины начали по одному выходить из здания. Оккупанты взяли их в плен, двух защитников оставили лежать на земле, а еще двоих вывели на дорогу. После этого военные армии государства-агрессора, грубо нарушая Женевские конвенции, из автоматического оружия цинично расстреляли четырех пленных защитников", – отмечают в Донецкой облпрокуратуре.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, вчера 110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян — расстрелом сдавшихся в плен воинов.

Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что сообщит об этом факте ООН и МККК.

"Русские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" – отметил омбудсман.



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