В прифронтовом городе больше не будет работать Пенсионный фонд

Из-за ухудшения ситуации безопасности и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке Донецкой области временно прекращает обслуживание клиентов. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

Вокзал в Константиновке. Фото из открытых источников

Жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, продолжающих работу в области:

– Краматорск, ул. Южная, 21;

– Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40;

– Славянск, пл. Соборная, 3;

– Лиман, ул. Независимости, 46;

– Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3;

– Александровка, ул. Самарская, 5.

Получить услуги можно также дистанционно:

– через веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

– через горячую линию: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

– через горячую линию для военнослужащих и других категорий граждан: 0800404670.

"Еще раз подчеркиваю, что оставаться в Константиновке и на всей территории Донецкой области опасно!

Берегите себя – эвакуируйтесь!" – отметил Филашкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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