В прифронтовом городе больше не будет работать Пенсионный фонд

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Недилько Ксения
Из-за ухудшения ситуации безопасности и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке Донецкой области временно прекращает обслуживание клиентов. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".
Вокзал в Константиновке. Фото из открытых источников
Жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров, продолжающих работу в области:
– Краматорск, ул. Южная, 21;
– Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40;
– Славянск, пл. Соборная, 3;
– Лиман, ул. Независимости, 46;
– Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3;
– Александровка, ул. Самарская, 5.
Получить услуги можно также дистанционно:
– через веб-портал или мобильное приложение "Пенсионный фонд";
– через горячую линию: 0800400870, 0800406360, 0800406370;
– через горячую линию для военнослужащих и других категорий граждан: 0800404670.
"Еще раз подчеркиваю, что оставаться в Константиновке и на всей территории Донецкой области опасно!
Берегите себя – эвакуируйтесь!" – отметил Филашкин.
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