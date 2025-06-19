В Полтавской области предупредили об опасности: что известно

В городе Полтава и Полтавской области действует запрет на проведение массовых мероприятий с 18 по 24 июня. Это связано с угрозой возможных воздушных ударов по области. Такую информацию распространил начальник Инспекции по контролю за благоустройством, экологическим и санитарным состоянием города депутат Полтавского горсовета Максим Малько в Facebook, передает портал "Комментарии".

В Полтавской области запретили проводить массовые мероприятия из-за угрозы ударов

Он сообщил, что мероприятие, которое должно было состояться 22 июня, перенесли на следующую субботу, 28 июня.

"Причина – соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА, о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025. Такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам. Полтавы и района. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Безопасность – прежде всего!" – подчеркнул чиновник.

Публично в Полтавской ОВА таких заявлений не делали.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия очень быстро модернизирует ударные БПЛА, которыми обстреливает Украину, поэтому просто увеличение мобильных огневых групп по областям неэффективно. Такое мнение высказал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, опубликовав обращение от майора Запорожской ПВО.

Минувшей ночью Запорожье атаковал рой из 13 "шахедов", а днем ​​ранее 175 "шахедов" атаковали столицу Украины – город Киев. Военный отмечает, что со сбитием российских ударных БПЛА возникла серьезная проблема: если мы не можем защитить от "шахедов" даже столицу, то что говорить о регионах.