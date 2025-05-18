Во второй тур президентских выборов в Польше выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos.

В Польше голосовали на выборах президента. Фото из открытых источников

По данным экзитпола, Тшасковский набирает 30,8% голосов, Навроцкий – 29,1%.

Либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

Третье место занял кандидат от ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен. Его результат – 15,4%.

Четвертое место занял откровенно антиукраинский политик Гжегож Браун. Согласно данным экзит-полла, за него отдали голоса 6,2%.

Существенную поддержку получили маршалек (спикер) Сейма Шимон Головня (4,89%) и два кандидата от левых партий – Адриан Зандбер (5,2%) и Магдалена Беят (4,1%).

Как известно, 18 мая граждане Польши голосовали в первом туре президентских выборов, в который были допущены 13 кандидатов. Второй тур выборов должен пройти 1 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.