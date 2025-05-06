В Польше призвали США прибегнуть к чрезвычайному шагу ради мира в Украине

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Дональд Трамп владеет необходимыми средствами, чтобы заставить Россию подчиниться и достичь мирного соглашения. Как отмечает Politico, Дуда утверждает, что Трамп — единственный человек, способный заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Анджей Дуда. Фото: УНН

"Америка имеет в своем арсенале разнообразные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться нужного курса. Если кто-то и может втиснуть Путина в мир, то это, безусловно, Америка и ее президент", — заявил Дуда.

Польский лидер также добавил, что Трамп, после недавних переговоров с Путиным, "понял реальность" ситуации и теперь "радикальные инструменты, способные парализовать ключевые интересы Путина". Дуда подчеркнул, что на Трампа оказывается давление на усиление санкций против России.

"У президента США есть мощные рычаги для того, чтобы заставить Россию подчиниться. Многие из этих методов могут быть очень радикальными и жесткими, в том числе разными экономическими санкциями. Я уверен, что Дональд Трамп способен эффективно применить эти инструменты", — подчеркнул он.

Ранее Анджей Дуда заявлял, что у Дональда Трампа есть наибольшие шансы для завершения войны в Украине. Польский президент напомнил, что во время первого срока президентства Трамп остановил проект "Северный поток-2" и нанес серьезный удар по энергетическим амбициям Путина. Дуда уверен, что это четко свидетельствует о способности Трампа оказывать эффективное давление, чтобы добиться нужного результата.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении созвать заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопросов энергетической стабильности страны. Его реакция стала ответом на недавний масштабный блекаут, охвативший Испанию, Португалию и часть Франции.