В Польше призвали отказаться от гарантий безопасности для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал отказаться от термина "гарантии безопасности" для Украины, объяснив, что они не будут иметь практического значения из-за отсутствия готовности стран Запада воевать с Россией. В Польше призывают сосредоточиться на будущей помощи Украине.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: AP

Радослав Сикорский, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), напомнил, что Украина уже имела гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, однако они оказались недейственными.

"У Украины уже есть гарантии безопасности, которые были зафиксированы в "Будапештском меморандуме". В случае предоставления новых, более конкретных гарантий, они также не сработают из-за отсутствия желающих воевать с Россией", — заявил Сикорский.

По его словам, реальные гарантии безопасности Украины означают готовность других стран начать войну против России. Однако Сикорский уверяет, что пока нет таких стран, которые хотели бы воевать против РФ, а если "хотите воевать с Россией – может начать это прямо сейчас".

Сикорский объясняет, что гарантии безопасности без доверия станут самым плохим вариантом. Глава МИД Польши призвал сосредоточиться на помощи Украины. Сикорский подчеркнул, что главной задачей партнеров Киева должно стать усиление обороноспособности Украины, а не обсуждение документов, рискующих остаться только на бумаге.

"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизует политиков от более срочной задачи – поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", – подытожил Сикорский.

