В Польше показали, как Путин насмехается с мирных инициатив Трампа

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на очередную массированную атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 21 июля. По словам польского дипломата, это сигнал, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными попытками президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине.

Радослав Сикорский в соцсети Х перепостил карту, показывающую движение ракет и дронов над территорией Украины во время атаки России. Свое сообщение он адресовал Трампу, которого обозначил в сообщении и указал, что Путин смеется над президентом США за его попытки принести мир в Украину.

"Путин до сих пор насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", — написал Сикорский.

Во время атаки в ночь на 21 июля Россия использовала дроны, крылатые и баллистические ракеты. Всего было применено 450 средств воздушного нападения, в том числе 426 дронов и более 20 ракет разных типов.

Беспилотники всю ночь атаковали Киев. В ГСЧС сообщили о по меньшей мере одного погибшего после атаки РФ на столицу. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал обстрел своего города самой масштабной атакой России со времени полномасштабного вторжения. Также взрывы фиксировались в Запорожье и Харькове.

Командование Воздушных сил зафиксировало попадание 23 ударных дронов в трех локациях, а также падение сбитых в 12 местах.

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