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«В Польше оскорбили президента Зеленского»: что известно

Российская пропаганда в действии – снова на международной арене пытаются дискредитировать президента Украины

28 января 2025, 16:27 comments3113
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Недилько Ксения

В сети распространяется фейковая информация, что на улицах Польши появились листовки с негативным высказыванием о президенте Украины Владимире Зеленском. В доказательство добавляются фотографии, которые якобы подтверждают это. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«В Польше оскорбили президента Зеленского»: что известно

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Подробный анализ изображений указывает на их подделку: все листовки приклеены совершенно одинаково, что невозможно в реальных условиях. Кроме того, способ крепления этих листовок идентичен, что дополнительно подтверждает использование графического редактора.

К тому же, указанное сообщение распространяется через сеть пропагандистских сайтов PRAVDA, о которой Центр сообщал ранее.

Цель таких фейков – разжигание вражды между украинским и польским народами, а также дискредитация президента Украины в международном информационном пространстве, отмечают в ЦПД.

«В Польше оскорбили президента Зеленского»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети распространяется информация о группе лиц, выдающих себя за работников МВД, якобы осуществляющих проверку документов перед переписью населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Сообщается, что неизвестные просят предоставить личную информацию, в том числе фото или отпечатки пальцев, мимикрируя под работников МВД. Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что работники системы внутренних дел не проводят подобные мероприятия и не вовлечены в подготовку переписи населения. Никаких действий по переписи не осуществляется.



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