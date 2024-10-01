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В Польше назвали страну, которая реально может остановить Путина

Войну в Украине может остановить Китай, если перестанет поддерживать Россию.

сегодня, 09:35
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Slava Kot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Китая есть реальные возможности остановить войну России против Украины. По его словам, без поддержки Пекина Москва не смогла бы продолжать боевые действия в Украине.

В Польше назвали страну, которая реально может остановить Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В интервью для The Washington Post Радослав Сикорский заявил, что Путин зависит от компонентов и материалов, поставляемых из Китая. По его словам, "Китай мог бы остановить эту войну. И он должен это сделать".

Сикорский отметил, что российский диктатор будет продолжать войну в Украине, пока не осознает, что не сможет добиться победы "приемлемой ценой".

Кроме того, глава МИД Польши высказался о ядерных угрозах Путина.

"Путин — диктатор. Его будет сдерживать наша сила, а не его собственные доктрины. Никто не планирует никакой агрессии против России. Это Россия агрессор. Это Россия вторглась в Украину. Путин чувствует себя в безопасности, бросая все свои силы в войну против Украины, потому что он знает, что НАТО – это сугубо оборонный альянс", — сказал Сикорский.

Что касается усиления обороноспособности Украины, польский министр выступил за предоставление Киеву дополнительных средств противовоздушной обороны, чтобы более эффективно защищаться от российских ракет и дронов, иногда достигающих территории Польши. Также он поддержал снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский разоблачил ложь России в ООН.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Польши, где сообщили, что не будут шантажировать Украину, однако указали на условие.




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