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Slava Kot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай мог бы повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его закончить войну в Украине.
Китай может заставить Путина завершить войну в Украине. Фото из открытых источников
Во время интервью BBC глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможность окончания войны в Украине. По его словам, война в Украине может закончиться в том случае, когда Путин поймет, что цена в виде финансовых потерь и жизней людей не позволит ему добиться необходимой цели. Кроме того, Сикорский подчеркнул, что Путину нужно время, чтобы это понять.
О возможности окончания войны через мирные переговоры Сикорский указал на несколько стран, которые могли бы заставить Путина завершить войну в Украине.
Министр иностранных дел Польши также в интервью добавил, что Европейский Союз мог бы делать больше для Украины, в частности, в вопросах военной помощи, несмотря на то, что ЕС уже обошел США по количеству помощи Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае назвали европейскую страну, на которую рассчитывают по вопросу улучшения отношений с ЕС. По словам главы МИД КНР, Венгрия может стать мостом для Китая благодаря председательству в Евросоюзе во второй половине 2024 года.
Также "Комментарии" писали об обращении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал российского диктатора Владимира Путина сумасшедшим.
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