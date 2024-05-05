В Польше назвали страну, которая может заставить Путина закончить войну в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай мог бы повлиять на российского диктатора Владимира Путина и заставить его закончить войну в Украине.



Китай может заставить Путина завершить войну в Украине. Фото из открытых источников

Во время интервью BBC глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможность окончания войны в Украине. По его словам, война в Украине может закончиться в том случае, когда Путин поймет, что цена в виде финансовых потерь и жизней людей не позволит ему добиться необходимой цели. Кроме того, Сикорский подчеркнул, что Путину нужно время, чтобы это понять.

О возможности окончания войны через мирные переговоры Сикорский указал на несколько стран, которые могли бы заставить Путина завершить войну в Украине.

"Нет недостатка потенциальных посредников – Турция, ООН. Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", – сказал Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши также в интервью добавил, что Европейский Союз мог бы делать больше для Украины, в частности, в вопросах военной помощи, несмотря на то, что ЕС уже обошел США по количеству помощи Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае назвали европейскую страну, на которую рассчитывают по вопросу улучшения отношений с ЕС. По словам главы МИД КНР, Венгрия может стать мостом для Китая благодаря председательству в Евросоюзе во второй половине 2024 года.

Также "Комментарии" писали об обращении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал российского диктатора Владимира Путина сумасшедшим.