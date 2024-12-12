В Польше намекнули на скорое перемирие в Украине: детали

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Кравцев Сергей
Несмотря на все еще чрезвычайно сложную ситуацию на фронте и ожесточенные бои, которые лишь набирают обороты, перспектива прекращения огня в Украине быстро приближается. Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РАР сделал полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В польском правительстве не верят в скорое завершение войны в Украине, но верят, что перспектива "прекращение огня" и окончание горячей фазы конфликта очень близко. Вопрос лишь в том, при каких условиях это произойдет. Ведь Россия в любой момент может "разморозить" войну и вновь начать продвижение в Украине.
В ответ на вопрос, буде ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно.
Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США приняла законопроект о выделении средств на нужды национальной обороны на 2025 год. В новом оборонном бюджете отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для Украины.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза для Украины. За новый законопроект проголосовали 281 законодатель, тогда как против – 140 конгрессменов, большинство демократов – 124, а остальные 16 – республиканцы.
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