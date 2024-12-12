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В Польше намекнули на скорое перемирие в Украине: детали

В Варшаве подчеркнули, Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства

сегодня, 11:18
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Кравцев Сергей

Несмотря на все еще чрезвычайно сложную ситуацию на фронте и ожесточенные бои, которые лишь набирают обороты, перспектива прекращения огня в Украине быстро приближается. Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РАР сделал полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль.

В Польше намекнули на скорое перемирие в Украине: детали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В польском правительстве не верят в скорое завершение войны в Украине, но верят, что перспектива "прекращение огня" и окончание горячей фазы конфликта очень близко. Вопрос лишь в том, при каких условиях это произойдет. Ведь Россия в любой момент может "разморозить" войну и вновь начать продвижение в Украине.

В ответ на вопрос, буде ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно. 

"Сегодня есть Путин, завтра его не будет", сказал Коваль, отметив, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства.

"Сейчас представляется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", — рассказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США приняла законопроект о выделении средств на нужды национальной обороны на 2025 год. В новом оборонном бюджете отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза для Украины. За новый законопроект проголосовали 281 законодатель, тогда как против – 140 конгрессменов, большинство демократов – 124, а остальные 16 – республиканцы.




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Источник: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-polska-ma-byc-hubem-odbudowy-ukrainy-umiarkowanie-optymistyc,nId,7874026#crp_state=1
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