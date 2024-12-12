В Польше намекнули на скорое перемирие в Украине: детали

Несмотря на все еще чрезвычайно сложную ситуацию на фронте и ожесточенные бои, которые лишь набирают обороты, перспектива прекращения огня в Украине быстро приближается. Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РАР сделал полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В польском правительстве не верят в скорое завершение войны в Украине, но верят, что перспектива "прекращение огня" и окончание горячей фазы конфликта очень близко. Вопрос лишь в том, при каких условиях это произойдет. Ведь Россия в любой момент может "разморозить" войну и вновь начать продвижение в Украине.

В ответ на вопрос, буде ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно.

"Сегодня есть Путин, завтра его не будет", сказал Коваль, отметив, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства.

"Сейчас представляется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", — рассказал он.

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