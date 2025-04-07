В полку "Азов" категорически высказались о мобилизации в Украине, посрамив ухилянцев

В Украине существует несколько проблем, связанных с мобилизацией, активно используемой Россией в своей пропаганде. Такое мнение высказал Илья Самойленко, офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" во время эфира на "Radio NV".

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По словам Самойленко, информационные проблемы, связанные с мобилизацией, стали существенными, а мифы, созданные Россией, подкреплены реальными негативными моментами.

"Россияне прекрасно понимают, что им не нужно побеждать на поле боя, если они могут эффективно саботировать мобилизацию из-за информационной войны", – отметил он.

Он также выразил свое отношение к уклонению от мобилизации в Украине, подчеркнув, что для него, как для человека, участвующего в войне с 2016 года, даже с ранениями и пленом, удивительно видеть мужчин, избегающих службы.

"Это стыдно. Если люди боятся умереть, это понятно, но на войну нельзя идти с таким страхом. Все когда-нибудь умрут, и это тяжелый психологический момент, но основа военной подготовки — моральная готовность не только убивать, но и быть убитым", – отметил он.

На фоне этих проблем генерал армии США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украине удалось частично решить проблему нехватки военных из-за расширения круга кандидатов для мобилизации.

В то же время, по данным Украинской правды, если будет принят законопроект об увольнении и ротации, то одновременно придется демобилизовать около 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.



Портал "Комментарии" писал, что мобилизованные ФЛПы задолжали почти 30 миллионов гривен налогов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.