В полиции показали первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу: на видео присутствуют чувствительные кадры

Полиция опубликовала первые минуты после удара России по Кривому Рогу, произошедшему 4 апреля. По словам стражей порядка, целью российской атаки по Кривому Рогу стали дети.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий обнародовал видео первых минут после удара по Кривому Рогу. Полицейские одними из первых прибыли на место удара, где Россия атаковала мирное население, в том числе детей.

"Вчера целью россиян стали дети в Кривом Роге. Весенний вечер. Кто-то возвращается с работы. Кто-то готовит ужин. Дети играют на улице. В это время террористы бьют ракетой в центр микрорайона — просто рядом с детской площадкой — и не оставляют шансов тем, кто был поблизости… Мы немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети…", – пишет Белошицкий.

Видео первых минут после удара по Кривому Рогу. Внимание, на видео находятся чувствительные кадры!

По словам полиции, после атаки они оказали первую помощь, а также обеспечили беспрепятственный проезд спасателям, врачам и патрульным.

В результате российского удара по Кривому Рогу были повреждены автомобили, школы и жилые дома. Атака России убила 18 человек, в том числе 9 детей. Всего пострадали в Кривом Роге более 60 человек. Кроме того, через несколько часов Россия атаковала Кривой Рог снова. На этот раз дронами, один из которых попал в жилое помещение и убил пожилую женщину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, что не так с реакцией США на удар России по Кривому Рогу.

Также "Комментарии" писали, что количество пострадавших в Кривом Роге снова возросло.